Disparos contra una vivienda deshabitada en La Floresta

La Policía encontró vainas servidas frente a un domicilio recientemente recuperado por la Justicia.

En la madrugada de este lunes, personal de la Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia intervino en un domicilio del barrio La Floresta luego de que una vecina denunciara haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

El hecho ocurrió en la calle Los Aromos, donde los efectivos constataron que la vivienda señalada se encontraba deshabitada. En el lugar se hallaron dos vainas servidas, cuyo calibre será establecido mediante peritajes.

Fuentes policiales recordaron que este inmueble había sido recuperado por orden judicial el pasado 22 de septiembre, tras haber sido usurpado. En la investigación trabajan especialistas de Criminalística y la fiscalía a cargo de Macarena Murúa.