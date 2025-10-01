Este miércoles, las dificultades generadas por el viento se extendieron al tránsito automotor. Recién a las 15.30 volvían a circular los colectivos en la zona del Infiernillo.

Se voló un techo en Km 12 y dejó sin luz a toda la zona

El director de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo, advirtió este miércoles que la ciudad atraviesa “una situación complicada” por las intensas ráfagas de viento que golpean a Comodoro Rivadavia.

“Estamos trabajando con todos los móviles y cuadrillas, tuvimos que intervenir en varias zonas, entre ellas un techo completo que se voló en kilómetro 12 y afectó un tendido eléctrico, por lo que hubo que cortar el suministro de energía en los alrededores”, explicó.

Según detalló, también se registran caídas de carteles y postes en distintos barrios, mientras que en el resto de la ciudad hay estructuras dañadas o en riesgo de desprenderse. “De momento no tengo confirmación de otras voladuras de techos, más que algunos que se están aflojando”, señaló.

Barrionuevo pidió extremar precauciones y no salir de los hogares, salvo en casos de urgencia. “No solamente por el viento en la vía pública, sino también porque puede haber desprendimientos de rocas desde los cerros que generen accidentes. Necesitamos que los vecinos nos den una mano quedándose en sus casas”, expresó.

Además, confirmó que el servicio 103 se encuentra colapsado debido a la gran cantidad de llamados. “El radio operador está atendiendo varias líneas a la vez, pedimos paciencia a los vecinos porque estamos atareados”, indicó.

Por otra parte, el servicio urbano de transporte se encontraba interrumpido en la ruta 3, a la altura del “Infiernillo”. Preveían reanudarlo a las 15.30 horas.

En este contexto, hubo escuelas que suspendieron actividades y dejaron salir antes a los chicos.