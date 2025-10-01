Comienza a disminuir la intensidad de las ráfagas

Defensa Civil informó que el viento mantendrá su fuerza durante el día, aunque a partir de las 17 horas comieza a disminuir. Hubo cortes de energía y voladuras de carteles, pero no se registraron evacuados.

Comodoro Rivadavia continúa afectada por fuertes ráfagas de viento que complicaron la jornada en distintos sectores de la ciudad. Según precisó Sebastián Barrionuevo, de Defensa Civil, después de las 17 horas comenzó la disminución paulatina de la intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que, en función de la evolución del fenómeno, la alerta vigente pasará de nivel naranja a amarilla en el transcurso de la tarde.

Durante el día se registraron varios incidentes producto del viento. El más relevante fue la caída del techo de una vivienda en construcción que impactó contra un tendido eléctrico, obligando a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) a interrumpir el suministro para permitir tareas de reparación. También se reportaron voladuras de carteles en distintos puntos de la ciudad.

Barrionuevo aclaró que, pese a los inconvenientes, no hubo personas evacuadas ni heridos.

Las autoridades locales reiteraron la necesidad de mantener precauciones mientras se sostengan las ráfagas: asegurar techos y estructuras livianas, retirar objetos sueltos de patios y balcones, y extremar el cuidado al circular por la vía pública.