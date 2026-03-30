Lunes con nubosidad variable y viento en aumento en Comodoro

El inicio de la semana en Comodoro Rivadavia estará marcado por condiciones estables, sin lluvias, pero con nubosidad variable y presencia constante de viento, especialmente durante la tarde y la noche.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 18°C. El viento soplará desde el noroeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Hacia la tarde, se espera el momento más cálido de la jornada, con una máxima de 26°C y cielo mayormente nublado. El viento aumentará su intensidad, con velocidades de 32 a 41 km/h desde el noroeste y ráfagas en el mismo rango que durante la mañana.

Por la noche, el cielo volverá a estar parcialmente nublado, con una temperatura en descenso hasta los 20°C. El viento rotará al oeste, manteniéndose entre 23 y 31 km/h, aunque con ráfagas más intensas que podrían llegar a los 60 a 69 km/h.

El pronóstico indica una jornada sin precipitaciones (0 a 10% de probabilidad), típica del clima patagónico: templada, con intervalos de nubosidad y viento sostenido durante todo el día.