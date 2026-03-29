Domingo con nubosidad variable y máxima de 29 grados

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con máxima de 29°C y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el domingo 29 de marzo se presentará con cielo parcialmente nublado durante la mañana, una temperatura de 20°C y viento del noroeste con velocidades entre 32 y 41 km/h. Desde temprano se prevén ráfagas que pueden alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán estables, con cielo algo nublado y una temperatura máxima estimada en 29°C. El viento rotará al oeste, manteniendo su intensidad entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Durante la noche, el cielo continuará algo nublado y la temperatura descenderá a 22°C. El viento disminuirá su intensidad —entre 13 y 22 km/h—, aunque persistirán ráfagas que volverán a ubicarse entre 60 y 69 km/h.

Para el lunes 30, el SMN no prevé precipitaciones y anticipa cielo entre algo y parcialmente nublado a lo largo del día. La temperatura se moverá entre los 16°C y los 23°C, con viento predominante del oeste y noroeste y ráfagas que oscilarán entre 51 y 69 km/h.

En tanto, el martes 31 continuará sin lluvias. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 18°C. Hacia la tarde y noche, el viento se intensificará, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h, configurando un escenario marcadamente ventoso.