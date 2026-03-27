Comodoro: viernes templado y algo ventoso

Este viernes se presenta con temperaturas en ascenso, cielo variable y sin probabilidades de lluvia. Se esperan ráfagas cerca de los 70 km/h.

La mañana arrancará con 14°C y cielo parcialmente nublado, acompañado por viento del oeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Por la tarde llegará el momento más cálido del día, con una máxima de 22°C. Se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial y el viento se intensificará levemente, con velocidades de entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá a 19°C. El viento disminuirá su intensidad, ubicándose entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.