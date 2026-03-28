Fin de semana cálido y ventoso en Comodoro Rivadavia

El pronóstico meteorológico para Comodoro Rivadavia y zonas aledañas indica un fin de semana con condiciones estables, sin probabilidad de precipitaciones y temperaturas que se mantendrán en valores templados a cálidos.

Para este sábado 28, se espera una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 13°C. El viento tendrá presencia durante toda la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 41 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 87 km/h, intensificándose hacia la noche.

El domingo 29, en tanto, se presentará con características similares, con una máxima de 27°C y una mínima de 18°C. No se prevén lluvias y el viento será protagonista, con velocidades que variarán entre los 13 y 50 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 51 y 78 km/h a lo largo del día.

En tanto, el lunes 30 se espera un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 23°C y una mínima de 17°C. Si bien la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja (entre 0% y 10%), el viento continuará soplando con intensidades de entre 13 y 41 km/h, acompañado por ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

De esta manera, la región atravesará jornadas mayormente estables, con buen tiempo pero marcadas por la persistencia del viento, una característica habitual en la zona.