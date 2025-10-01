El viento se lleva chapas, carteles y lo que ande suelto

Comodoro continúa bajo alerta naranja por las intensas ráfagas de viento que superaron los 120 km por hora. Las ráfagas superaron ya los 120 km/h y provocaron voladuras de techos y estructuras livianas en distintos barrios de la ciudad.

Comodoro Rivadavia atraviesa una jornada complicada debido a las intensas ráfagas de viento que alcanzaron velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. El fenómeno generó daños materiales en diferentes sectores de la ciudad, principalmente por la voladura de chapas, carteles y estructuras livianas.

Vecinos reportaron techos desprendidos y objetos arrastrados por el viento, lo que derivó en situaciones de riesgo para la circulación y la seguridad en la vía pública. Ante esta situación, las autoridades decidieron mantener el nivel de alerta naranja, al tiempo que solicitaron a la población tomar recaudos: asegurar elementos sueltos, limitar la circulación por áreas descubiertas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Bomberos y personal de Defensa Civil permanecen en estado de alerta para dar respuesta inmediata a cualquier emergencia vinculada con el temporal. Se recomienda a los habitantes actuar con prudencia y atender las indicaciones de los organismos de seguridad hasta que mejoren las condiciones climáticas.