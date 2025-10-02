Agredieron a una mujer en una parada de colectivos

Fue en el barrio Moure y el rostro del agresor quedó registrado en cámaras de seguridad.

Un hecho de violencia contra una mujer se registró este miércoles, alrededor de las 11 de la mañana, en la parada de colectivo ubicada en las calles Jorge López y José Ortega, en el barrio Moure.

Según trascendió, el agresor fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. Las autoridades trabajan para identificarlo, al mismo tiempo que intentan dar con la joven agredida, ya que no hay constancia de que resida en el sector.

Desde la Asociación Vecinal del barrio difundieron públicamente la imagen del sospechoso, llamando a la comunidad a colaborar con cualquier información que permita dar con él. “Vamos a difundir tu foto hasta el cansancio. ¡Alerta vecinos!”, expresaron en un comunicado vecinal.

Las autoridades instan a los vecinos a mantenerse atentos y a aportar datos que puedan contribuir a la investigación del hecho.