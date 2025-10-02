Dos delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en el local "GB", redujeron al dueño y a un empleado, y se llevaron dinero, celulares y herramientas de trabajo. La Policía investiga el hecho, aunque no hay detenidos.

Violento asalto en una peluquería: golpearon y encerraron a las víctimas

Un violento hecho de inseguridad se registró este miércoles por la tarde, cuando dos delincuentes encapuchados y armados asaltaron la peluquería "GB", ubicada en avenida Rivadavia al 3300.

Los ladrones irrumpieron en el local y redujeron a punta de pistola al dueño y a un empleado. En medio del ataque, golpearon a las víctimas y las encerraron en una habitación.

Tras dejarlos inmovilizados, los delincuentes huyeron con la recaudación del día, los teléfonos celulares y hasta las máquinas de cortar cabello utilizadas para trabajar.

Los peluqueros, pese a la violencia del asalto, lograron romper la puerta y escapar para pedir ayuda. La Policía inició las investigaciones y trabaja en la búsqueda de los responsables, aunque hasta el momento no se registraron detenciones.