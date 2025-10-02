La víctima tenía 47 años y perdió la vida en el acto.

Murió al caer de cinco metros de altura cuando apeaba un árbol

Ocurrió este martes al mediodía en el barrio Las Chacras. El hombre cayó y golpeó la cabeza contra una platea de hormigón. La Justicia ordenó que sea sometido a una autopsia.

El hecho ocurrió en Luis Piedra Buena, cerca del cruce con Garza Bubyera. La víctima de 47 años estaba parado en altura, sosteniendo una soga, mientras que el otro hombre empleaba una motosierra para derribar el ejemplar arbóreo.

Cuando retrocedió para extender la soga y hacer fuerza hacia su dirección, para lograr derribar el árbol, cayó hacia atrás desde 5 metros de altura y golpeó la cabeza en una estructura de hormigón, en un sector que fue identificado por los investigadores como “un garaje”.

El hombre, identificado como Sebastián Eduardo Zarate, perdió el conocimiento y su compañero de tareas detectó, de inmediato, un sangrado en la zona craneana, informó Económicas Bariloche.

Cuando acudieron los médicos del Hospital Zonal confirmaron el deceso de la víctima y trasladaron el cuerpo para ser sometido a una autopsia, este miércoles al mediodía.