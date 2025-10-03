El procedimiento se realizó este jueves por la tarde en calle Francia, cuando personal de la Comisaría Primera identificó a un sujeto que registraba una orden de detención emitida por la Justicia Penal.

Detienen a un hombre con pedido de captura en pleno centro

Cerca de las 19.45 de este jueves, efectivos de la Comisaría Primera llevaban adelante un control rutinario de identificación de personas en la vía pública, sobre calle Francia.

Durante el procedimiento, al verificar los datos de un hombre en el sistema, se constató que sobre él pesaba un pedido de captura y detención emitido por el juez penal de turno, Dr. Martín Cosmaro.

Ante la situación, el individuo —identificado con las iniciales V.L.I.— fue inmediatamente aprehendido y trasladado a la sede policial para quedar a disposición de la Justicia.