Pagará $ 500 mil a la víctima para no ir a juicio

A Enrique Silva, un productor de El Hoyo, le imputaban haber trasladado a una joven de una comunidad originaria desde Chaco hasta Chubut con una promesa laboral falsa.

Un conocido productor de El Hoyo acordó pagarle $ 500.000 a la víctima para ser sobreseído y evitar un juicio oral por trata de personas con fines de explotación laboral.

Según publica este jueves Jornada, a Enrique Silva le imputaban haber trasladado a Y.M.V. desde La Tigra, provincia de Chaco, hasta Chubut, y haberla alojado desde el 12 al 21 de septiembre de 2021 en el establecimiento "Frutícola Silva". Según la elevación a juicio, el hombre se aprovechó de su situación de vulnerabilidad dada la condición de mujer migrante de un pueblo originario; su realidad socioeconómica; su carencia de formación educativa y la falta de vínculos familiares cercanos.

En una audiencia, el fiscal Teodoro Nürnberg y la defensora pública María Alicia Turconi coincidieron en aplicar una reparación integral para que Silva deposite medio millón de pesos en una cuenta de la víctima. Si la joven no es ubicada, el dinero irá al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Para homologar el acuerdo, el juez Alejandro Cabral, del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, evaluó que en la causa hay poca evidencia y que una reparación del daño “es una solución que armoniza las pretensiones de las partes y sirve para la paz social como solución del conflicto, la más reparadora para la víctima como para el imputado”.

Este año Silva ya fue había sido sobreseído en otra causa donde lo habían acusado de drogar y violar a una joven.