Se quiso hacer pasar por el "tío" y terminó preso

Un joven de 23 años fue detenido por personal policial luego de ser sorprendido saliendo de una vivienda en la que no tenía permiso de ingreso. El propietario negó conocerlo.

Este miércoles, alrededor de las 16 horas, personal de la Comisaría Seccional Cuarta intervino en un hecho ocurrido en el barrio Ceferino Namuncurá de Comodoro Rivadavia.

Según el informe policial, efectivos que cumplían consigna en la intersección de Florencio Sánchez y Benito Lynch observaron a un hombre que realizaba movimientos extraños frente a un domicilio de la zona. Al intentar identificarlo, el sujeto se alejó rápidamente y fue seguido por los uniformados.

Instantes después, los agentes constataron que el individuo salía del interior de una vivienda. Al ser interceptado, manifestó que se trataba de la casa de su tío. Sin embargo, el propietario se presentó de inmediato y aseguró no conocerlo, aclarando además que nunca le había autorizado el ingreso.

Ante esta situación, el joven, identificado como A.I., de 23 años, fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial del barrio Quirno Costa por el delito de violación de domicilio.