Ratifican condena a prisión efectiva contra Ricardo Tardón

La Cámara Penal rechazó por unanimidad la impugnación presentada por la defensa y ratificó la pena de dos años y ocho meses de cárcel.

Los jueces de la Cámara en lo Penal de la jurisdicción, Mónica García, Cecilia Codina y Martín Montenovo, dieron a conocer su veredicto respecto a la impugnación planteada por la defensa de Ricardo Tardón.

Por unanimidad, los magistrados resolvieron no hacer lugar al pedido de revocatoria de la sentencia de primera instancia y confirmaron la condena a dos años y ocho meses de prisión efectiva, dictada previamente por el juez Martín Cosmaro.

Durante la audiencia de impugnación, la defensa había solicitado que se revocara la condena y se aplicara una pena menor. En contraposición, la fiscal Andrea Rubio insistió en la necesidad de confirmar el fallo original, resaltando que el análisis efectuado por el juez de primera instancia fue “correcto”.

En el debate, los jueces tuvieron en cuenta los testimonios de la víctima, su hermana y su tía, así como un chat en el que la denunciante pedía ayuda, señalando que Tardón había ingresado en su departamento contra su voluntad y portaba un arma de fuego en su cintura mientras se refugiaba de la policía.

Con esta resolución, la Cámara ratificó en todos sus términos la condena de prisión efectiva contra Tardón.