El Municipio se hará cargo del mantenimiento de la Ruta 3 junto a Provincia

Este miércoles, en el Salón Dorado del Club Huergo, se realizó la apertura de sobres para la obra de conservación y mejoramiento integral de la Ruta Nacional N° 3, en el tramo comprendido entre el cruce con la Ruta Provincial N° 39 y la Ruta Nacional N° 26. La intervención contempla también tareas de protección costera y el enrocado en la base del Cerro Chenque, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y transitabilidad. El presupuesto oficial asciende a $8.838.179.000.

El acto estuvo encabezado por el intendente Othar Macharashvili y el gobernador Ignacio Torres, acompañados por el vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; el secretario de Energía, Infraestructura y Planificación, Hernán Tórtola; el presidente de Vialidad Provincial, Federico Drescher; el secretario de Ambiente, Juan José Rivera; concejales, vecinalistas y representantes de las empresas oferentes.

Macharashvili destacó que la obra responde a gestiones realizadas en conjunto con Vialidad Nacional y que permitirá proteger la traza vial en un punto crítico de la ciudad. “La Ruta 3 está explotada y el compromiso no es solamente por mantenimiento, sino también por el cuidado. No es bueno que estemos poniendo fondos públicos en estas obras y que después, por mal uso o mal control, tengamos que volver a hacerlas”, advirtió.

En esa línea, subrayó que el enrocado en el bulbo de deslizamiento del Cerro Chenque “va a permitir que no se erosione más esa base y que no tengamos el riesgo de que se vuelva a romper la Ruta 3, que tanto cuesta”. Además, mencionó otros puntos críticos de la ciudad, como el sector de calle 13 de Diciembre, donde se trabaja para prevenir colapsos.

Por su parte, el gobernador Torres señaló que, si bien la obra correspondía al gobierno nacional, se concretará con recursos provinciales mediante la modalidad de canje de deuda. “Tanto el intendente como el gobernador tenemos la responsabilidad de gestionar y golpear las puertas que sean necesarias. Esta obra, además de generar empleo, cuidará a los comodorenses, porque la Ruta 3, en su estado actual, pone en riesgo la vida de la gente”, remarcó.

Finalmente, Torres aseguró que la ejecución contará con un control riguroso y la participación de los propios vecinalistas. “Esta es una obra reclamada desde hace muchísimos años. Se va a hacer bien, con la mejor fiscalización”, concluyó.