46 nuevas marcas se incorporaron al Registro Oficial de Artesanos, Diseñadores y Manualeros

La propuesta de la Secretaría de Cultura busca garantizar la autenticidad y calidad de los productos que forman parte de las ferias municipales. Por ello, se llevó a cabo una nueva jornada de fiscalización para el ingreso al Registro Oficial de Artesanos, Diseñadores y Manualeros, una instancia clave para la organización y jerarquización del sector productivo cultural de la ciudad. Con una amplia convocatoria, 65 postulantes presentaron sus creaciones ante el comité evaluador, logrando el ingreso un total de 46 nuevas marcas.

El registro permite a los seleccionados participar de las diversas ferias y eventos organizados por la Secretaría de Cultura, asegurando que el público acceda a productos con sello local y calidad certificada.

En este sentido, la secretaria Liliana Peralta resaltó el compromiso de los hacedores locales y la importancia de contar con un registro actualizado y profesional. “Estamos muy orgullosos por la respuesta que tuvo esta convocatoria. Que 65 personas se hayan acercado para profesionalizar su labor demuestra que el sector de artesanos, diseñadores y manualeros está más activo que nunca”.

Asimismo, indicó que “la fiscalización no es solo un trámite; es una puesta en valor del trabajo manual y creativo de nuestros vecinos”, al tiempo que destacó que “con la incorporación de estas 46 nuevas marcas, ampliamos la oferta cultural y económica de nuestras ferias”.

“Desde el Municipio, nuestro objetivo es seguir acompañando a cada diseñador y artesano, brindándoles espacios cuidados y seguros donde puedan mostrar su talento y fortalecer su sustento familiar”, concluyó la funcionaria.

NUEVAS MARCAS INCORPORADAS

Entre las marcas que superaron con éxito la instancia de fiscalización se encuentran Homini Cuer, Almar Comodis, Llamas, Mosaico-Daniag, Bellos Tesoros, Tramado, Ana Manía, Pétalos, Delicatta Creaciones, Esmor, Atelier de Moños, Arte Bello, Tejidos Susy, Creaciones GB, Hidden Moon, Vir–Gi, S´ Arente, Universo Candle, Mundo Amigurumi, Sol&Creaciones, Magia Tejida, Bigotes de Cera, Artelanas, Las Noyas, Serendipia-Deko, Costamar, Alambre Mío, Mari Mar, Alegre Capricho, Salamanca, And Re Recursos Didácticos, Recrearte, By Totora, Chany Atelier, Cuenta Conmigo, Lafkenche, El Erudito, JB Impresiones 3D, Kultrum, Creaciones Valeska, Doniana Deco, Bella Fiamme, Laurel.RT, Pepper Clothes, DTF Studio y Santos Elida.