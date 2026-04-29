Othar tomó nota de lo que hace y necesita el CPL del Divina Providencia

El espacio no solo está destinado a la confección de productos textiles, sino que también cumple un importante rol en la formación de trabajadores locales.

Este miércoles al mediodía, el intendente Othar Macharashvili recorrió el Centro de Promoción Laboral (CPL) municipal, ubicado en el barrio Divina Providencia, tomando nota de los procesos de producción de indumentaria para las cuadrillas operativas y la escuela municipal. Además, dialogó con el personal sobre la logística, los métodos de confección y la distribución del trabajo.

El intendente explicó que el objetivo es que el Centro de Promoción Laboral no sea solo un taller, sino una unidad productiva eficiente y reglamentada y, en ese sentido, manifestó que “estamos impulsando una mayor formalidad en los esquemas de trabajo para simplificar la gestión diaria. La meta es llevar al CPL a un nuevo nivel de profesionalismo; por eso estamos trabajando en dotar al espacio de toda la formalidad administrativa y normativa necesaria para que el proceso, desde la compra de insumos hasta la entrega de las prendas, sea transparente y ordenada".

Asimismo, el responsable de Economía Social, Ricardo Fueyo, puso en valor el crecimiento sostenido del centro, destacando que se busca “alcanzar una escala de producción que permita abastecer a la totalidad de las áreas municipales con estándares de calidad profesional. Se trabaja para que cada prenda confeccionada en el CPL tenga la misma eficacia que las marcas líderes del mercado, pero con un costo de fabricación significativamente menor, lo que representa un ahorro directo para las arcas del Municipio”.

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A pesar del complejo escenario económico nacional y provincial que impacta en las finanzas locales, Fueyo señaló que “el intendente se mostró sumamente interesado en potenciar el capital humano del centro. Es fundamental proyectar y tener claras las metas de producción para cuando la situación financiera mejore. Estamos preparando el terreno para hacer mucho más y aprovechar al máximo la capacidad instalada".

Por su parte, la titular del CPL, Leila Bayón, agradeció el acercamiento del jefe comunal y destacó que la visita permitió concretar el pedido de equipamiento clave para el área, tales como una cortadora de tela industrial, planchas y una máquina sublimadora. “Estas herramientas permitirán agilizar los tiempos de entrega y mejorar el acabado de la ropa de trabajo, pecheras y brazaletes que se producen diariamente”, precisó.

Asimismo, hizo un llamado a la integración interna del Municipio, instando a “las distintas direcciones y dependencias a que se apropien del espacio y confíen en la mano de obra local”, al tiempo que remarcó que “la ventaja de contar con producción propia permite adaptar los diseños a las necesidades específicas de cada trabajador, desde ajustes de talle hasta detalles técnicos en la indumentaria, consolidando al CPL como una solución logística y social para la ciudad”.