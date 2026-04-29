El intendente acompañó el encuentro que integró a adultos mayores

La propuesta se llevó adelante en el Centro de Día “Papa Francisco” de Km. 8. “Vamos a sostener estas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de las personas de la tercera edad”, destacó Macharashvili.

Con la presencia del intendente Othar Macharashvili, este miércoles se desarrolló un encuentro de adultos mayores en el Centro de Día “Papa Francisco”, de Km. 8. De la actividad también participaron el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la subsecretaria Julieta Miranda; la directora de dicho espacio, Lorena Yáñez; y su par del Centro de Día de barrio San Martín, Beatriz Barría.

En ese contexto, Macharashvili destacó este tipo de propuestas que promueven la participación, ya que “hay mucha gente que por las condiciones actuales se queda encerrada en la casa, pero debemos sacarnos ese tabú y entender que debe integrarse y hacer nuevos amigos. Estos encuentros se deben realizar más seguido para que ellos se sientan integrados a una sociedad que los quiere y los respeta”.

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Del mismo modo, puso en valor el trabajo del equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, al afirmar que sus integrantes “brindan una contención enorme a los adultos mayores”, a la vez que remarcó que “entre todos, vamos a sostener estas estas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de nuestros mayores”.

Por su parte, Rivas indicó que estos espacios “buscan brindar todas las herramientas necesarias para que, en momentos difíciles como los que estamos viviendo, los adultos mayores tengan la contención que a veces no tienen en el hogar. Tenemos un Estado Municipal presente, con políticas públicas que vamos a reforzar para potenciar todo este trabajo”.

“En momentos de crisis, es fundamental que el Estado tenga más presencia que nunca, redoblando los esfuerzos para acompañar a nuestros adultos mayores. Este espacio va a cumplir un año y fue creado con un solo objetivo: darles contención y acompañarlos”, expuso.

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En tanto, Yáñez explicó que, en esta ocasión, “recibimos al Centro de Día de barrio San Martín en el marco de un encuentro que lo hacemos con el fin de generar comunidad entre la zona sur y la zona norte de Comodoro Rivadavia, fomentando el encuentro de las personas mayores. Se realizaron actividades lúdicas y recreativas, intercambiamos experiencias relacionadas con los trabajos de cada uno y compartimos tanto el desayuno como el almuerzo”.

“La idea es concretar estos encuentros de forma mensual porque es lo que ellos nos solicitan. Tenemos un espacio muy lindo que invita al disfrute y hace efectiva la promoción de los derechos de las personas mayores, impulsando su socialización y su participación activa en la sociedad”, cerró.