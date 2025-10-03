El hecho ocurrió el miércoles, cuando desconocidos sustrajeron del baúl de su vehículo un bolso con herramientas esenciales para su labor profesional. La víctima pide colaboración para recuperarlas.

Robaron el instrumental de trabajo a una odontóloga comodorense

Una odontóloga denunció el robo de un bolso que contenía todo su instrumental de trabajo. El hecho ocurrió el pasado 1° de octubre, cuando desconocidos sustrajeron el equipamiento del baúl de su vehículo.

En el bolso se encontraban herramientas fundamentales para la práctica odontológica, entre ellas una lámpara de foto curado, una turbina, un micromotor y un contra ángulo.

Si bien estos elementos carecen de valor de reventa o utilidad para personas ajenas a la profesión, resultan indispensables para la atención de pacientes.

Ante cualquier información sobre el paradero del instrumental, se solicita comunicarse a través del perfil de Instagram de la profesional: @agustina.naguil.