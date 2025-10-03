Famoso empresario del Chubut sufrió un violento robo y ofreció recompensa

El hecho ocurrió el miércoles por la noche. A través de las redes sociales la víctima publicó un mensaje para relatar los hechos y la importancia de un elemento clave que perdió.

Un reconocido empresario pesquero de la provincia del Chubut sufrió un nuevo hecho de violencia y pérdida cuando desconocidos le robaron una mochila con una notebook con información delicada. El robo ocurrió en la noche del miércoles en el barrio San Benito de Trelew, generando preocupación por el valor sentimental de los archivos sustraídos.

El episodio ocurrió cuando autores desconocidos rompieron un vidrio del vehículo de Tato Cereseto y se hicieron con una mochila gris marca Volcom, en cuyo interior había una computadora portátil Samsung. Más allá del daño material, la pérdida principal es el contenido guardado en la notebook, que incluía no solo los borradores del libro que el empresario estaba escribiendo, sino también la tesina correspondiente a su especialización en Derecho Ambiental, material de estudio valioso y diversos archivos de trabajo.

El propio Cereseto difundió la noticia a través de su cuenta en la red social X, donde expresó su preocupación y ofreció una recompensa para quien pueda aportar datos que permitan recuperar la mochila y todo el material almacenado en ella.

En su comunicado, manifestó: “Anoche me entraron a robar en la puerta de mi casa en Trelew. Rompieron el vidrio y se llevaron una mochila gris marca Volcom con una notebook Samsung adentro. Más allá del valor material, lo más importante es lo que tenía guardado en la notebook: borradores del libro que estoy escribiendo, la tesina de la especialización en Derecho Ambiental, material de estudio muy valioso y archivos de trabajo. Ofrezco gratificación a quien pueda devolverla. Cualquier dato, por favor comunicarse por este medio. Gracias de corazón por difundir y ayudar”.

Este robo se suma al incendio intencional de una de sus camionetas que ya había sufrido tiempo atrás, en un claro contexto de ataques dirigidos hacia el empresario, detalló Diario Jornada.