Un cazador murió al dispararse su propia arma

El hecho sucedió el domingo, pero no trascendió hasta este jueves. La víctima tenía 60 años y se investiga el hecho como homicidio culposo.

Según se pudo saber, el cazador iba en la caja de la camioneta que era conducida por un amigo. El arma estaba en el asiento de atrás y aparentemente se disparó sola.

Un hombre de unos 60 años perdió la vida este domingo cuando salió de caza. Sucedió en un campo de Camarones, pero el hecho no se dio a conocer hasta este jueves. El hombre iba en la caja de la camioneta que conducía su amigo y -por cuestiones que aún se investigan- el arma que estaba en el asiento trasero se disparó.

La bala lo alcanzó en la zona del estómago y murió. Su amigo, quedó imputado por homicidio culposo.