Drogas: chofer y coordinadora dieron positivo antes de un viaje estudiantil

Padres de alumnos de un colegio de Rada Tilly solicitaron test a choferes y acompañantes previo a partir hacia Puerto Madryn. El chofer habría dado positivo en cocaína y una coordinadora en marihuana.

Un viaje de estudios de un colegio de Rada Tilly hacia Puerto Madryn sufrió un retraso luego de que los controles de drogas realizados al personal dieran resultados positivos.

Según trascendió, la prueba al chofer del colectivo arrojó positivo de cocaína, mientras que una de las coordinadoras del viaje habría dado positivo de marihuana. La situación se conoció luego de que los padres de los estudiantes solicitaran que se realizaran los test antes de emprender el viaje.

Ante esta circunstancia, la salida se demoró hasta que la empresa de transporte dispuso de otro chofer y otra coordinadora para garantizar la seguridad de los alumnos. Finalmente, el viaje pudo concretarse con el personal reemplazado.