Club Roca: roban a los chicos cuando terminan de entrenar

El presidente de la institución, Carlos Velázquez, denunció la sustracción de elementos valuados en más de 400 mil pesos y advirtió sobre la creciente inseguridad que también afecta a los jóvenes deportistas en la zona.

El Club Roca de Comodoro Rivadavia volvió a ser víctima de la inseguridad tras el robo registrado durante el último fin de semana en el buffet de la institución. Delincuentes forzaron una ventana e ingresaron al lugar, llevándose una importante cantidad de elementos que eran utilizados por la subcomisión de madres para recaudar fondos en beneficio del club.

“Nos rompieron la ventana y se llevaron de todo: freidora, garrafas nuevas, golosinas y gaseosas. Las madres lloraban cuando vieron lo que pasó. Es muy triste, pero hay que seguir adelante”, lamentó el presidente del club, Carlos Velázquez, en diálogo con Radiocracia. Según detalló, el valor de lo sustraído supera los 400 mil pesos, a lo que se suman los daños ocasionados en las instalaciones.

El dirigente recordó que no es la primera vez que sufren un hecho de este tipo. “El año pasado fue igual, entraron por la misma ventana. Ya estamos instalando un sistema de cámaras en todo el predio porque estábamos muy débiles en ese aspecto”, explicó.

Velázquez también advirtió sobre la falta de seguridad en el barrio y la escasa presencia policial. “Terminamos los entrenamientos a las ocho de la noche y muchos chicos son asaltados en la avenida Polonia. Les roban mochilas, celulares y hasta los golpean. Es preocupante”, afirmó.

Si bien el hecho fue denunciado públicamente, reconoció que en varias ocasiones desisten de realizar la denuncia formal porque “las causas terminan archivadas y perdemos más tiempo. La realidad es que la delincuencia sigue”.

En vísperas de un torneo que reunirá a delegaciones locales y de Chile, el presidente del Club Roca pidió mayor acompañamiento de las autoridades para garantizar la seguridad de los chicos y sus familias.