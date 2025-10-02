Pagos por saldos en cajas de ahorro a más de 110 mil chubutenses

A partir de este mes, Banco Chubut destinará de 500 millones de pesos mensuales para premiar a los clientes que mantengan el dinero en sus cuentas sueldo. El beneficio ya aplica diariamente, alcanzando a empleados y jubilados de los sectores público y privado.

Banco del Chubut pone en marcha un nuevo beneficio que alcanzará a casi 110 mil trabajadores y jubilados: la remuneración diaria de los saldos hasta un tope máximo de $ 750.000 que permanezcan depositados en las cajas de ahorro donde cobran sus haberes. Esta medida destina aproximadamente 500 millones de pesos mensuales que llegarán a las cuentas de sueldo de los clientes de los sectores público y privado que perciben sus haberes a través de la entidad provincial.

Con esta nueva medida, denominada “Cuentas Sueldo Remuneradas”, BCH se posiciona frente a la competencia de otras entidades, billeteras o fintechs, ofreciendo una alternativa orientada a premiar la permanencia de fondos en las cuentas de sus clientes.

COMO FUNCIONA

El cliente no deberá realizar ningún trámite ya que el beneficio tiene un mecanismo simple y transparente: el Banco aplicará una ganancia diaria sobre el saldo disponible en la caja de ahorro, depositando ese rendimiento en la misma cuenta al final de cada día hábil.

La rentabilidad se calculará aplicando la tasa de interés, a determinar por el Banco, en función de las condiciones financieras del mercado.

Es importante remarcar que el impacto se producirá acorde a los fondos de cada cliente y tomando como tope máximo de cálculo un saldo de $ 750 mil. Tanto la tasa como el monto máximo serán modificados por el Banco en función a las condiciones del mercado.

El rendimiento diario será acreditado directamente en la caja de ahorro del cliente, por lo que el acceso al beneficio será también directo y sencillo.

EJEMPLOS DE RENTABILIDAD

Para comprender los alcances de la iniciativa, se informó que comenzará a aplicarse con un interés diario de 28,50% TNA. Si bien, como se indicó anteriormente, esa cifra oscilará acorde a las condiciones del mercado, su impacto inicial funciona de la siguiente manera:

· Un cliente que mantiene un saldo promedio de $100.000 recibirá aproximadamente $78,08 por día, acumulando una rentabilidad mensual de $2.369,18.

En el caso de clientes con saldos que alcancen o superen los $750.000, se les acreditará hasta $ 17.568,49 mensuales.

Con esta iniciativa, el Banco del Chubut reafirma su compromiso con sus clientes, brindando herramientas concretas para que el dinero depositado en sus cuentas genere valor todos los días, obteniendo una rentabilidad automática sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional y permitiendo que los fondos estén disponibles en todo momento sin tener que abonar ningún costo o comisión.

Esta iniciativa en el campo de las mejoras de canales electrónicos alternativos, se suma a otras recientes como la incorporación del Banco dentro de la plataforma MODO que permite financiar el consumo con el uso de las cajas de ahorro y las tarjetas de crédito entre las que se destaca Patagonia 365, así como la reciente firma del convenio con Getnet constituyendo una nueva plataforma de pago útil para los comercios adheridos a las propuestas de la entidad.