Reunión por el Polideportivo que se edificará en zona norte

La reunión se llevó adelante este miércoles por la tarde, en el despacho municipal, donde el intendente Othar Macharashvili y el secretario general de Camioneros, Jorge Taboada, rubricaron documentación referida a la ubicación del obrador para el inicio de los trabajos.
Ambos analizaron los planos del complejo polideportivo, que la organización sindical prevé levantar en el ingreso norte de Comodoro Rivadavia y que no sólo estará destinado a los afiliados del gremio, sino también a toda la comunidad.
En dicho marco, Taboada se mostró satisfecho y resaltó la predisposición del intendente, “al acompañar al sindicato en el camino de hacer realidad este gran sueño para nuestra entidad deportiva y, también, para todos los comodorenses”.