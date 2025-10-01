Reunión por el Polideportivo que se edificará en zona norte

El intendente Macharashvili se reunió con el titular del gremio de Camioneros, Jorge Taboada.

La reunión se llevó adelante este miércoles por la tarde, en el despacho municipal, donde el intendente Othar Macharashvili y el secretario general de Camioneros, Jorge Taboada, rubricaron documentación referida a la ubicación del obrador para el inicio de los trabajos.

Ambos analizaron los planos del complejo polideportivo, que la organización sindical prevé levantar en el ingreso norte de Comodoro Rivadavia y que no sólo estará destinado a los afiliados del gremio, sino también a toda la comunidad.

En dicho marco, Taboada se mostró satisfecho y resaltó la predisposición del intendente, “al acompañar al sindicato en el camino de hacer realidad este gran sueño para nuestra entidad deportiva y, también, para todos los comodorenses”.