Positivo balance tras la participación en la FIT 2025

Comodoro presentó una gran comitiva en la Feria Internacional del Turismo que se llevó a cabo del 27 al 30 de septiembre en Buenos Aires.

Durante las cuatro jornadas -dos destinadas al público general y dos a profesionales del turismo-, se destacó la participación de Comodoro Rivadavia en el evento turístico más importante de Latinoamérica, alcanzando importantes reuniones y acuerdos con potenciales socios a nivel nacional e internacional, sobre todo en localidades con mayor conectividad aérea o terrestre.

La presencia de Comodoro Turismo en la feria se dio con un desafío mayor al de otros años, ya que se presentó una propuesta turística integral y concreta que combinó naturaleza, turismo náutico e historia. Esta estrategia justificó el viaje de una amplia comitiva público-privada, marcando un salto respecto a participaciones anteriores, en las que la ciudad tenía una presencia más institucional que experiencial.

ACUERDOS Y VINCULOS

En este contexto, el gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, afirmó que “estamos felices con lo vivido en estas cuatro jornadas, donde contamos con un equipo de más de veinte representantes del sector público y privado. Fue una experiencia muy positiva: logramos generar acuerdos, vincularnos con destinos como Tierra del Fuego, San Juan, Córdoba y Neuquén, y mostrar que Comodoro no solo es historia petrolera, sino también un destino emergente de naturaleza, mar, aire y tierra”.

La FIT se consolidó como un espacio de encuentro y promoción, donde se efectuaron presentaciones de productos y servicios y rondas de negocios con actores estratégicos del sector turístico. La participación permitió reforzar la imagen de la ciudad como destino emergente de la Patagonia, mostrando su potencial tanto para el turismo interno como internacional.

PREMIO DE CALIDAD

En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2025, Comodoro Rivadavia recibió además el Premio de Calidad Turística, basado en un proyecto nacional que tiene por objetivo promover el desarrollo y la difusión de los procesos y sistemas destinados al mejoramiento continuo en la calidad; estimulando la modernización y competitividad en las organizaciones públicas del país vinculadas al turismo.

Asimismo, se aprovechó la ocasión para presentar informalmente la campaña denominada “Con Viento a Favor–Multiplicá el valor de tu experiencia”, una propuesta de alcance nacional que buscará atraer visitantes durante la temporada primavera-verano con beneficios especiales en alojamiento, gastronomía y actividades turísticas.

La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, ofrecerá promociones exclusivas como 3x2 en noches de hotel, 3x2 en excursiones, descuentos en gastronomía y comercios adheridos, como así también paquetes turísticos competitivos desde $360.000, que incluyen alojamiento, traslados, excursiones y descuentos en comercios y gastronomía.

Por último, se destacó la delegación de Comodoro presente en FIT 2025 que estuvo conformada por referentes institucionales, prestadores turísticos y profesionales del sector que acompañaron la promoción del destino.

Entre otros funcionarios, participaron el viceintendente Maximiliano Sampaoli; Eduardo Carrasco; el secretario de Economía, Fernando Barría; la subsecretaria de Gestión Patrimonial y Turismo, Rita Cárdenas; y el director general de Turismo, Gonzalo Herrera.