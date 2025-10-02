El SMN informó que la advertencia rige solo hasta este jueves. Sin embargo, se prevén ráfagas persistentes, aunque con menor intensidad, durante el viernes y el sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta amarilla por vientos fuertes hasta la tarde de este jueves. Aunque la advertencia finalizará, las ráfagas continuarán durante el fin de semana, pero con menor intensidad.

Para hoy se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 23°.

Mañana viernes, el pronóstico indica cielo mayormente nublado con posibilidad de lluvias aisladas. Los vientos seguirán presentes con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. La temperatura mínima será de 8° y la máxima de 21°.

Finalmente, el sábado se prevé cielo mayormente nublado y ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas descenderán, con una mínima de 9° y una máxima de 15°.