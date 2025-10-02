Los pasajeros no la pasaron nada bien. El aterrador momento quedó registrado en un video.

Por el viento, un vuelo a Comodoro tuvo que aterrizar en Trelew

Momentos de pánico y tensión se vivieron en un vuelo de Aerolíneas Argentinas este miércoles a la tarde cuando la nave fue sacudida por fuertes vientos que impidieron el aterrizaje en el aeropuerto local.

Un pasajero que viajaba de Aeroparque a Comodoro Rivadavia filmó el aterrizaje fallido del vuelo que debió desviarse y arribar en Trelew.

Mientras estaba vigente la alerta naranja por fuertes vientos con ráfagas de 135km/h, el vuelo sufrió la furia del viento patagónico.

En el video, que se viralizó en minutos, se puede ver a los pasajeros cómo son sacudidos y se escuchan gritos y una voz que le pide que se calme a un hombre. El vuelo fue derivado a Trelew y afortunadamente aterrizó sin ningún problema. El susto, finalmente, quedó para la anécdota.

Fuente: Jornada