Se viene la novena fecha del automovilismo chubutense

El “Gran Premio Iveco Fiorasi” se correrá desde este viernes al domingo en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.

Este fin de semana se desarrollará en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, la 9ª fecha del calendario provincial de automovilismo.

En ese contexto y como viene sucediendo a lo largo de la temporada, tomarán parte de la competencia las cinco categorías de pista: el Turismo Carretera Austral, el Turismo Carretera Patagónico, el Turismo Pista Gol 1.6, el Turismo Pista 1.100cc y la Monomarca Renault 12.

El “Gran Premio Iveco Fiorasi” lo organizará el Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia, con la fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

Las categorías vienen de correr una doble fecha en el autódromo Mar y Valle de Trelew, competencia que tuvo como el gran ganador al joven piloto comodorense Miguel Otero, quien con su Dodge rosada, se quedó con las dos finales en el circuito del Valle chubutense, lo que le permitió convertirse en el nuevo líder del campeonato del TC Austral.

Por su parte, Axel Oliver en el TC Patagónico, Martín Jones en el TP 1.100cc, Pablo Pires en el Gol 1.6 y Federico Turrez en los R-12 son los otros líderes que tiene el certamen.

Por otra parte, este jueves desde las 18 se realizará la conferencia de prensa en instalaciones de la concesionaria Fiorasi Iveco, el auspiciante que tiene la competencia.

La actividad oficial arrancará el viernes a las 13 con los entrenamientos para las cinco categorías. Continuará el sábado con las clasificaciones y series -a seis vueltas-, mientras que el domingo, luego de las pruebas de tanques llenos, se correrán las finales a 16 giros cada una.

CAMPEONATOS (corridas ocho fechas)

TC Patagónico: 1) Axel Oliver 237 puntos, 2) Emiliano

López 227, 3) Marcos Laudonio 222, 4) Amílcar Oliver 129,

5) Tomás Oliver 124, 6) Daniel Laudonio 116, 7) Julio Sosa 91, 8) Sebastián Gatica 91, 9) Julio Bona 86, 10) Cristian Trupiano 78, 11) Mauricio Naso 69, 12) David Peñalva 35,

13) Gustavo Micheloud 23, 14) Daniel Sosa 14, 15) Angelo Casas 2.

TC Austral: 1) Miguel Otero 218 puntos, 2) Sergio Larreguy 204, 3) Javier Hernández 165, 4) Marcelo Pérez 148, 5) Emanuel García 124, 6) Marcelo Otero 120, 7) Javier Figueroa 104, 8) Máximo Arias 97, 9) Luis Méndez 88, 10) Gustavo González 76, 11) Rubén Pires 72, 12) Pedro Gutiérrez 61, 13) Martín Larreguy 58, 14) Fernando Vázquez 50, 15) Daniel Sauthier 49, 16) Edgardo Krings 34, 17) Erico Lola 24, 18) Jorge Avila 24, 19) Enrique Verde 19, 20) Leonardo Larreguy 11.

TP 1.100cc: 1) Martín Jones 173, 2) Franco Vallejos 152, 3) Juan Cruz Centeno 146, 4) Mariano Ayup 141, 5) Leonardo Carrión 141, 6) Santiago Acevedo 139, 7) Santiago Villar 137, 8) Luciano Matazmala 132, 9) Benjamín Carrizo 119, 10) Daniel Nogales 94, 11) Pablo Eckerman 88, 12) Martín Muñoz 81, 13) Roberto Marzoli 81, 14) Rubén Grier 81, 15)

Nicolás Coll 71, 16) Luciano Centeno 64, 17) Enrico Fratesi 56, 18) Jeremías Saldivia 55, 19) Pablo Arabia 51, 20) Luciano Carenini 49.

TP Gol 1.6: 1) Pablo Pires 231 puntos, 2) Renzo Blotta 200, 3) Agustín Montecino 153, 4) Santiago Gamba 147, 5) Arian Gómez 139, 6) Daniel Miranda 129, 7) Carlos De Rossi 113, 8) Sebastián Carballo 92, 9) Martín Pachmann 89, 10) Luciano Alvarez 71,11) Federico Fracaro 73, 12) Martín Ebene 72, 13) Fernando Przbytek 71, 14) Nicolás D’Elía 70, 15) Tomás Pugnaloni 65, 16) Alberto Vitorino Pinto 59, 17) Sebastián Rodríguez 58, 18) Mario Valle 55, 19) Agustín Vera 51, 20) Martín Coronel 47.

Renault 12: 1) Federico Turrez 184 puntos, 2) René Ludden 175, 3) Marcos Panquilto 170, 4) Abel Panquilto 155, 5) Cristian Marsicano 134, 6) Emanuel Correa 121, 7) Javier Casas 119, 8) Gianfranco Mesiti 116, 9) Enzo Fueyo 114, 10) Juan Campano 104, 11) Juan Kristiansen 104,

12) Héctor Montenegro 104, 13) Ezequiel González 99, 14) Sebastián Acosta 91, 15) Ezequiel Pizzonía 72, 16) Sebastián Sandoval 72, 17) Cristian Schill 69, 18) Víctor Pachmann 62, 19) Federico Baima 50, 20) José Carrasco 41.

