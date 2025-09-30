Daniela Soto: "esta final la esperábamos hace mucho"

Así lo manifestó una de las jugadoras referentes de Ferrocarril del Estado que aplastó 9-1 a Hispano Americano y ahora irá por la gloria frente a Pacífico de Neuquén.

Si bien había ganado en La Nueva Salitrera en la ida, Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia confirmó su clasificación a la final de la Región Patagónica de la Copa Federal Regional Amateur Femenina con una impresionante goleada por 9 a 1 ante Hispano Americano de Río Gallegos en el estadio “Emilio Guatti”, donde hizo de local el conjunto celeste.

En el amanecer del encuentro, Brenda Raín puso en ventaja a las comodorenses que sufrieron el viento en contra en el primer tiempo. Las locales lograron la igualdad antes del entretiempo a través de Jimena Ojeda.

Sin embargo, el complemento fue todo del elenco de Km. 5 porque pegaron nuevamente al inicio a través de Romina Alvarez y después aplastaron a su rival con goles de Azul Caamaño, otro de Rain, Ailén Joursin, Morena Jiménez, Abi Silva y dos de Tatiana Colisnechenco.

Daniela Soto, integrante del mediocampo ferroviario, analizó el cruce de semis y describió que “el partido en nuestra cancha había sido sumamente duro y para la vuelta lo preparamos distinto, sabíamos que íbamos a jugar con mucho viento, se jugó con más de 100 kilómetros”.

Y añadió que “se hizo muy difícil pero supimos sacar ventaja con viento en contra y lo mantuvimos hasta antes de terminar el primer tiempo que nos empataron. Fue un partido muy físico y aguerrido en el medio”, afirmó.

“En el segundo tiempo aprovechamos el viento a favor, adelantamos las líneas y salimos con otro estilo de juego, más largo, y eso fue un acierto de ‘Pepe’ Alvino, fue fundamental ese cambio estratégico para poder sacar adelante el partido”, describió la futbolista.

Ahora, las chicas de Km. 5 van por la gloria ante Pacífico de Neuquén. El primer partido será el domingo 5 de octubre en Comodoro Rivadavia y la revancha se jugará siete días después en el estadio “Jorge Augusto Sapag”.

Soto resaltó “el trabajo en conjunto del equipo” y se mostró “muy contenta” por “el resultado y por haber podido meter a Ferrocarril del Estado en una final, lo merecíamos, hace años que venimos compitiendo y siendo protagonistas a nivel local y regional”.

En ese sentido, explicó que “este año trabajamos de otra manera, con mucha más experiencia, creo que al tener tres regionales encima se nota el cambio de cómo afrontar ese tipo de competencias”.

Dani Soto es una de las que arrancó el proceso exitoso de La Maquinita y la jugadora se ilusiona con una coronación: “Junto a otras chicas estoy en Ferro desde que arrancó este proceso hace más de 3 años, hoy nos toca representar a Comodoro y a todo el fútbol femenino en esta final, que la verdad que la esperábamos hace mucho, veníamos con ese objetivo”.

“Nos toca un rival que ya conocemos y que es Pacífico, ellas trabajan muy bien en Neuquén y sabemos que va a ser un partido duro y va a ser lindo de ver”, sentenció.