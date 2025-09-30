El TCR South America sigue su viaje por Brasil en Velocitta

La octava fecha, que se correrá este fin de semana, empezará a definir los candidatos al título.

La segunda etapa de TCR South America Banco BRB será en el Autódromo de Velocitta en Mogi Guaçu, a unos 160 kilómetros de San Pablo (Brasil). Siendo uno de los circuitos más imponentes de la temporada y donde todo piloto quiere correr, la octava fecha empezará a definir los candidatos al título que se definirá el 13 y 14 de diciembre en Interlagos.

El argentino Leonel Pernía lidera el campeonato con su Honda Civic Type R FL5 del Honda YPF Racing con 462 puntos, seguido por su compañero de equipo Nelson Piquet Jr. A 112 unidades y Pedro Cardoso a 123. El último campeón con su Peugeot 308 GTI TCR del PMO Racing deberá empezar a descontar puntos para poder revalidar la corona.

Esta será la cuarta vez de vez de la categoría en el trazado con 3493 metros que cuenta con catorce curvas y un desnivel de 45 metros entre el punto más alto y más bajo de la pista. Según los comentarios de los pilotos en las pasadas ediciones, el circuito es muy técnico y requiere una concentración al 100% para sacar el mejor rendimiento.

Dentro de las novedades para este fin de semana será el regreso de Marcos Regadas a la categoría. El brasileño, que ya fue parte varias veces de TCR South America, volverá a conducir un Peugeot 308 GTI TCR de PMO Racing. Regadas será parte de la Copa Trophy que también está en la etapa de definición, siendo el líder Adrían Chiriano con 159 puntos, seguido por Enzo Gianfratti a 51 y Maria Nienkötter a 59.

Por su parte, Fernando Croce, que comenzó la fecha pasada en TCR South America junto al PMO Racing, cambia de equipo y ahora correrá con un Honda Civic Type R FK7 de Porthack Racing.

Este fin de semana tendrá la particularidad que se hará una competencia el sábado y el domingo será la carrera principal. Velocitta también tendrá la presencia del Stock Car Pro Series y de la Fórmula 4 Brasileña.