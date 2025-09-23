El TCR junto a estudiantes de periodismo deportivo

Federico Punteri, presidente de la categoría, brindó una conferencia de prensa a los alumnos de primer año en la escuela de comunicación ETER.

Con el objetivo de acercarse a las nuevas generaciones de periodistas, TCR South America visitó la escuela de comunicación ETER. Federico Punteri, presidente de la categoría, brindó una conferencia de prensa a los alumnos de primer año y contó cómo fue arrancar desde cero en la creación de un nuevo automovilismo en la región.

Esta experiencia para los alumnos fue uno de los primeros acercamientos al trabajo profesional del periodismo. Mediante la conferencia pudieron conocer los detalles de la creación del TCR South America Banco BRB y las complicaciones de iniciar un campeonato a nivel sudamericano.

“La verdad fue excelente. Conocer al detalle cómo es la producción de un evento deportivo y todo lo que eso conlleva me pareció muy divertido”, dijo uno de los alumnos al ser consultado luego de la conferencia.

En este último tiempo, el automovilismo fue ganando cada vez más espacio entre los alumnos de la escuela de comunicación, gracias al silencioso trabajo de Franco Colapinto y su participación en la Fórmula 1. En ETER, la materia es bimestral y busca conocer la historia del deporte, recorriendo las categorías de nivel nacional e internacional y personas históricas como Ayrton Senna o Juan Manuel Fangio.

Los proyectos de TCR South America fueron los más consultados por los alumnos, más teniendo en cuenta la proyección internacional: “Fue una oportunidad porque es un modelo distinto al automovilismo local, más cercano al europeo y con costos controlados. Lo primero que tuvimos que trabajar es en convencer a los equipos y a los pilotos de que este formato podía funcionar en Sudamérica”.

“Es muy importante que vengan personalidades del deporte a charlar con nuestros/as estudiantes. Y además, consideramos que es vital darles el lugar que merecen cada una de las disciplinas deportivas, incluido el fútbol, por supuesto, y en este caso el automovilismo.”, declaró Germán Riesco, director de Periodismo Deportivo en ETER.