Se quedó con la victoria en Master D de la 2ª fecha del Campeonato Provincial “Gran Premio Juanjo Besi” que se corrió el último domingo en La Pampa.

Ricardo Cabibbo volvió de La Pampa con un primer puesto

Seis competidores del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia participaron de la segunda fecha del Campeonato Provincial “2º Gran Premio Juanjo Besi”, prueba que se desarrolló el último domingo en el autódromo Provincia de La Pampa. En donde se destaca el primer puesto de Ricardo Cabibbo en la categoría Master D.

El equipo local que viajó a Santa Rosa estuvo compuesto por Juan Carlos Gómez (Categoría Master C), Ricardo Cabibbo (Master D), Eduardo Astudillo (Master B), Ariel Gamarra (Master C), Leandro Vargas (Master B) y Rodrigo Cabibbo (Master A).

Cabibbo ganó su categoría y se trajo el máximo trofeo entre 16 ciclistas de diferentes provincias. Por su parte, en Master B, Leandro Vargas alcanzó el puesto 8 y Eduardo Astudillo se ubicó en la decimotercera colocación.

En tanto que, Rodrigo Cabibbo logró el octavo puesto en Master A, compitiendo entre 78 ciclistas de distintos lugares del país.

“El equipo anduvo excelente, lograron permanecer en el pelotón en todo momento. Así que nos volvemos con grandes sensaciones desde La Pampa. Queremos agradecer a Comodoro Deportes por el apoyo para concretar el viaje”, indicó Javier Morales.