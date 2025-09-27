Estará presente en la segunda fecha del Campeonato Provincial que se desarrollará este domingo en el autódromo Provincia de La Pampa.

El Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia compite en La Pampa

Seis integrantes del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia representarán este domingo a la ciudad en el Campeonato Pampeano de Ruta, en lo que será la segunda fecha del certamen Provincial que se denomina “2º Gran Premio Juanjo Besi”.

Se disputará en las categorías Master, divididos por edades, promocionales mayores de 40 años, promocionales menores de 40, y damas elite. Mientras que, la carrera central será con los Elite, Master A, Sub 23 y Junior.

El equipo local está compuesto por Juan Carlos Gómez (categoría Master C), Ricardo Cabibbo (Master D), Eduardo Astudillo (Master B), Ariel Gamarra (Master C), Leandro Vargas (Master B) y Rodrigo Cabibbo (Master A).

“Ya estamos en Santa Rosa y vamos a competir en un mini campeonato que se está realizando en el autódromo local. En donde el Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia va a representar a la ciudad y al ciclismo patagónico. Agradecemos al Ente Comodoro Deportes porque nos da una ayuda para viajar”, expresó Javier Morales.