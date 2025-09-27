Thomás Micheloud logró su 1ª pole en las TC Pista Pick Up

El comodorense Thomás Micheloud fue este sábado el más veloz en la clasificación de TC Pista Pick Up. En el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos el piloto del sur marcó un tiempo de 1.30.225 y dejó en el segundo lugar a Juan Sebastián Gallo. Se ubicó tercero Gaspar Chansard.
Benjamín Ochoa, Tomás Pellandino y Joaquín Ochoa se ubicaron cuarto, quinto y sexto.
De esa manera, Micheloud se quedó con los dos puntos que se le otorga al más veloz de la clasificación, y este domingo buscará la victoria, ya que es requisito indispensable ganar al menos una carrera, para sí pelear de lleno por el título.
A las 13:15 se pondrá en marcha la competencia final que tendrá un total de 14 vueltas o 20 minutos, con transmisión de la TV Pública.
Clasificación
1º Thomás Micheloud (Ford Ranger) 1’30”225/1000
2º Juan Sebastián Gallo (VW Amarok) a 0’212/1000
3º Gaspar Chansard (VW Amarok) a 0’291/1000
4º Benjamín Ochoa (Ford Ranger) a 0’510/1000
5º Tomás Pellandino (Ford Ranger) a 0’621/1000
6º Joaquín Ochoa (Ford Ranger) a 1’009/1000
7º Nahuel Cordone (Ford Ranger) a 1’154/1000
8º Marco Dianda (Ford Ranger) a 1’218/1000
9º Luis Cateli (Toyota Hilux) a 1’776/1000
10º Santiago Arrigoni (Ford Ranger) a 2’587/1000