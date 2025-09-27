Thomás Micheloud logró su 1ª pole en las TC Pista Pick Up

El piloto comodorense, con Ford Ranger, fue el más veloz de la clasificación y este domingo irá por la victoria en el autódromo de Paraná.

El comodorense Thomás Micheloud fue este sábado el más veloz en la clasificación de TC Pista Pick Up. En el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos el piloto del sur marcó un tiempo de 1.30.225 y dejó en el segundo lugar a Juan Sebastián Gallo. Se ubicó tercero Gaspar Chansard.

Benjamín Ochoa, Tomás Pellandino y Joaquín Ochoa se ubicaron cuarto, quinto y sexto.

De esa manera, Micheloud se quedó con los dos puntos que se le otorga al más veloz de la clasificación, y este domingo buscará la victoria, ya que es requisito indispensable ganar al menos una carrera, para sí pelear de lleno por el título.

A las 13:15 se pondrá en marcha la competencia final que tendrá un total de 14 vueltas o 20 minutos, con transmisión de la TV Pública.

…………………

Clasificación

1º Thomás Micheloud (Ford Ranger) 1’30”225/1000

2º Juan Sebastián Gallo (VW Amarok) a 0’212/1000

3º Gaspar Chansard (VW Amarok) a 0’291/1000

4º Benjamín Ochoa (Ford Ranger) a 0’510/1000

5º Tomás Pellandino (Ford Ranger) a 0’621/1000

6º Joaquín Ochoa (Ford Ranger) a 1’009/1000

7º Nahuel Cordone (Ford Ranger) a 1’154/1000

8º Marco Dianda (Ford Ranger) a 1’218/1000

9º Luis Cateli (Toyota Hilux) a 1’776/1000

10º Santiago Arrigoni (Ford Ranger) a 2’587/1000