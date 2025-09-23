Thomás Micheloud: "vamos a ir a pelear por la victoria"

El piloto comodorense analizó su etapa regular en las TC Pista Pick Up y apunta a buscar el triunfo este fin de semana en Paraná.

El piloto comodorense Thomás Micheloud (Ford Ranger) tomará parte este fin de semana de la 8ª fecha del campeonato de las TC Pista Pick Up, que se correrá en el autódromo de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

En declaraciones a la página de la Asociación Corredores Turismo Carretera, el joven volante chubutense habló de lo que fue su participación en la etapa regular, y lo que se le viene este fin de semana, donde irá en busca de la victoria, ya que para pelear por el título, es requisito indispensable ganar por lo menos una carrera en la temporada, para así ir con todo por el campeonato.

“Hago un balance bastante positivo de la etapa regular. Si bien arrancamos complicados y tuvimos abandonos que no nos permitieron pelear de lleno, creo que sobre el final demostramos el potencial y logramos achicar puntos y entramos a la Copa firmes, con dos podios y peleando en Río Cuarto por la carrera hasta que un problema nos dejó afuera”, comenta Thomás Micheloud haciendo referencia a lo que fue su etapa regular dentro de las TC Pista Pick Up.

De cara a lo que sucederá este fin de semana en Paraná donde arrancará la Copa Shell Helix para la categoría, el piloto de Comodoro Rivadavia analiza: “Vamos con buenas expectativas en un circuito que conozco, me cae bien y la camioneta viene andando bien en las últimas fechas. Vengo clasificando cuarto hace tres carreras así que estamos para pelear adelante. Si sigue todo por el mismo camino, vamos a ir a pelear por la victoria necesaria para ser campeón. Estamos con buenas expectativas y mucha fe para esta parte final del campeonato”.

El puntero de la Copa es Juan Sebastián Gallo con 31 puntos, seguido de Benjamin Ochoa, Marco Dianda y Joaquín Ochoa en las primeras cuatro colocaciones. Micheloud se ubica sexto, sin unidades.