Se inauguró la 2ª edición de los C.A.PA.PRO.V de clubes

Desde el lunes hasta el viernes, en Comodoro, se juegan los Campeonatos Argentinos Patagónicos Promocionales de Vóleibol de clubes.

Este lunes dio comienzo en Comodoro Rivadavia la segunda edición de los Campeonatos Argentinos Patagónicos Promocionales de Vóleibol de clubes (C.A.PA.PRO.V).

La organización está a cargo de la Federación Chubutense de Vóleibol (Fe.Chu.Vol) y tiene el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

Los partidos se disputan en el Gimnasio Municipal Nº4 del barrio Standard Norte, y el Club Ingeniero Huergo de Km 3, en ambas ramas de las categorías Sub 12 y Sub 14, y son parte de la competencia diferentes equipos de la Patagonia.

Los C.A.PA.PRO.V. de clubes, comenzaron este lunes, se extenderán hasta el viernes y se apunta a intensificar la competencia en las categorías de base.

El intendente Othar Macharashvili, encabezó el acto de apertura acompañado por el viceintendente Maximiliano Sampaoli, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, Gustavo Rasgido, tesorero de la FeVA (Federación Argentina de Vóley), María Eugenia Rodríguez, presidenta de la Fe.Chu.Vol, el concejal de Comodoro Marcos Panquilto y David Guardamagna, presidente de la Federación Fueguina.

Guardamagna agradeció a la Federación Argentina quien “nos abrió las puertas. Venimos de una provincia donde el vóley está creciendo, somos prueba de ello. Nosotros fundamos nuestro club y es la primera presentación que hacemos fuera de la provincia. Estamos muy contentos y agradecemos muchísimo también a la gestión deportiva que están haciendo desde la intendencia (de Comodoro) y a Gustavo Rasgido (FeVA)”.

Por su lado, Gustavo Rasgido reconoció el esfuerzo de los jóvenes jugadores y sus familias que “son los que financian que podamos estar todos juntos. Si no están los técnicos y los papás sería imposible hacer esto. Los C.A.PA.PRO.V es un torneo formativo federativo que no había en la Federación Argentina y en ese momento, el intendente Othar Macharashvili, y el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, nos apoyaron y hoy nos siguen acompañando”.

“Si no está el Estado, no está en la Federación, no están los papás, no están los técnicos, no están los árbitros no podemos generar esta movida. Es un esfuerzo de cada uno”, remarcó el dirigente.

Hernán Martínez les dio la bienvenida a todas las delegaciones que son parte de la competencia. “Cuando se empezó este proyecto se pensó de ver desde Tierra del Fuego hasta La Pampa, en su momento, que estuvieran jugando y haciendo el vóley. Y los que estamos en este lugar, apostamos a lo formativo. Trabajar con los formativos involucra a mucha gente y para nosotros como Estado se hace fácil porque los profes y las familias trabajan para que esto se concrete”.

El intendente Othar Macharashvili, reconoció la organización de los C.A.PA.PRO.V de clubes: “Estoy orgulloso de ser parte de una institución como este municipio, como el Ente Comodoro Deportes, conducir a un grupo de pasionarios, profesionales que desde hace años vienen trabajando por el deporte de formación. Agradezco a los formadores, entrenadores, a los padres y a los deportistas, quienes son para los cuales nosotros trabajamos”.

“Es importante para nosotros verlos a ustedes (jugadores) felices, así que disfruten de este torneo, disfruten de esta ciudad y muchísimas gracias a todos por seguir confiando en el Estado” cerró el intendente de Comodoro.

EQUIPOS PARTICIPANTES

Sub 12

Femenino: Palazzo Vóley, Amigos de Laprida, Domingo Savio, Martín Rivadavia, San Lorenzo (Puerto Deseado), Waiwen Vóley, Casa del Deporte (Tierra del Fuego), San Martín (Chubut), Escuela Municipal Gobernador Gregores (Santa Cruz), Escuela Municipal Puerto San Julián (Santa Cruz)

Masculino: Municipal Trevelin, Palazzo Vóley, Waiwen Vóley, Casa del Deporte (Tierra del Fuego), San Martín (Chubut), Escuela Municipal Puerto San Julián (Santa Cruz), Cedefis Vóley (Santa Cruz), Escuela Municipal Puerto Santa Cruz (Santa Cruz).

Sub 14

Femenino: Amigos de Laprida, Martín Rivadavia, San Lorenzo (Puerto Deseado), Escuela Municipal Puerto San Julián (Santa Cruz), Municipal Ciudadela, Gimnasio Municipal 4, Estrella Vóley (Tierra del Fuego), Estrella Vóley Blanco (Tierra del Fuego), Atlético Boxing Club (Santa Cruz), Huergo, Municipal Trevelin, Club Social y Deportivo Puerto Vóley (Chubut), Escuela Municipal de Vóley (Río Mayo),

Masculino: Waiwen Vóley, Municipal de Trevelin, Escuela Municipal de Vóley Dante Cantarutti (Santa Cruz), Tolkeyen (Tierra del Fuego), Escuela Madrynense de Vóley (Chubut).