"Me mintió": Chiquito Romero no dejó buena imagen en Argentinos

El paso de Sergio Chiquito Romero por Argentinos Juniors no fue el esperado y derivó en el final de la carrera del arquero surgido en la CAI de Comodoro Rivadavia y con pasado en la selección argentina, Manchester United y Boca Juniors, entre otros equipos. El subcampeón mundial en Brasil 2014 se retiró a los 39 años luego de su paso por el Bicho de La Paternal, donde no cumplió con las expectativas iniciales.

En las últimas horas, el presidente de Argentinos, Cristian Malaspina dijo en una entrevista que se sintió defraudado por Romero porque le mintió acerca de su estado físico al momento de firmar su contrato. “Tuvimos una charla y la verdad que me siento defraudado. Me dijo que estaba al 100 y no pudo estar al cien. Y es de lo que me arrepiento, de haberle creído”, afirmó el directivo en una nota con el medio partidario Me gusta más AAAJ.

Malaspina sostuvo que le dio una última chance al experimentado arquero para blanquear su situación antes de hacerle el contrato. “Le di la posibilidad de que me lo diga en la cara antes de firmar, y me mintió. Y se lo dije cuando se fue. Porque nunca pudo entrenar al 100 por ciento como me había dicho que estaba”, agregó.

Chiquito Romero llegó a Argentinos Juniors en octubre de 2025 por la lesión de Diego Ruso Rodríguez, tras quedar relegado en Boca por una operación en su rodilla derecha y conflictos internos. En su paso por el equipo de La Paternal, el misionero jugó como titular en la final de la Copa Argentina 2025, en la cual Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón en Córdoba en la definición por penales.

El dirigente de Argentinos también afirmó que el club había reunido información sobre la situación del arquero, pero apuntó a la conversación previa como determinante. “En Boca, supuestamente había un tema de otra índole por lo cual no jugaba. Y después, como todo, no es que uno no averigua. Sabíamos cómo estaba, pero obviamente que cuando le preguntás a una persona en la cara y miente... Es muy difícil”, dijo Malaspina.

“Era un arquero que entendíamos que nos iba a servir. Después, fútbol, cometió el error que cometió. Después vas a los penales y bueno, acá es la historia perfecta y tampoco se te da. Si tuviera que volver a ese momento, yo no sé si no volvería a buscar un arquero de experiencia. Seguramente, por todo lo que dije, entendiendo que no podía entrenar al cien por ciento como necesitaba el club, hubiese ido a buscar otro nombre o no, porque no había tanto, y hubiese atajado Siri", cerró el presidente del Bicho en su reflexión.

Sergio Romero apenas disputó cuatro partidos en Argentinos Juniors y se marchó a inicios de 2026, tras rescindir su contrato. Este último paso por el fútbol argentino le puso punto final a la trayectoria de Chiquito, que incluyó un total de 430 partidos oficiales y 9 títulos, sumando el campeonato mundial con la Selección Sub 20 en 2007 y la medalla de oro olímpica en Beijing 2008. En la actualidad, el ex arquero planea seguir vinculado a la actividad, pero como director técnico.