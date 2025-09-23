El “Verde” se impuso 56-50 en el gimnasio Diego Simón y el título del Apertura de básquet se define este miércoles en el Socios Fundadores.

Gimnasia venció a La Fede y habrá tercer partido en U-21

Gimnasia y Esgrima superó este lunes de visitante a La Fede Deportiva por 56-50 y de esa manera igualó la serie final 1-1 de la categoría U-21 del torneo Apertura de básquet, por lo que habrá tercer partido para definir al campeón.

En el “Verde” se destacaron el base Natalio Santacroce, goleador de su equipo con 19 puntos, y el pivote Ciro Melo que marcó 14 tantos, bajó 12 rebotes y metió una tapa. También fueron valiosos los aportes de Simón Dias (11 unidades y 6 rebotes) y Benjamín Anríquez (10 puntos, 4 rebotes) y quien fue el que aseguró el triunfo a 11” del final, al convertir dos lanzamientos libres.

Por el lado del “Bordó, su mejor vía de gol resultó Agustín Fernández, quien fue el goleador del partido con 29 tantos y 6 rebotes. El pivote Juan Ignacio Cárdenas anotó 6 puntos, pero bajó 17 rebotes, además de dar 4 asistencias y recuperar 3 balones.

De esa manera, Gimnasia igualó la final, y todo se definirá el miércoles desde las 21:30 en el Socios Fundadores.

Por otra parte, este martes se jugará la final en U-17, entre Gimnasia “Verde” y La Fede “Bordó” quienes se enfrentarán a partir de las 21:30 en el gimnasio Auxiliar del Socios.

Previamente a ese partido, se medirán por el tercer puesto, La Fede “Blanco” y Náutico Rada Tilly “Negro”.

También en U-17, pero en femenino, se jugará la final en el gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi. La Fede y Náutico “Amarillo” irán por la gloria, mientras que antes, Gimnasia y Petroquímica jugarán por el tercer puesto.

El miércoles, mientras tanto, también en cancha de La Fede, se jugarán las semifinales en U-13 masculino. Comisión de Actividades Infantiles-Gimnasia “Verde” y luego La Fede “Bordó”-Náutico “Negro”.

Panorama

LUNES 22

En el gimnasio Diego Simón – Playoff (Juego 2)

- La Fede Deportiva 50 / Gimnasia y Esgrima 56 (U21).

MARTES 23

En el gimnasio “Auxiliar Socios Fundadores” Final Four (Final).

20:00 U-17: 3er. Puesto: La Fede Deportiva "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitro: Facundo Iza, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

21:30 U-17: 1er. Puesto: Gimnasia y Esgrima "Verde" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Matías Carrizo, Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

En el gimnasio Diego Simón - Final Four (Final)

20:00 U-17 Femenino: 3er. Puesto: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre, Axel Catalán y Marcia Carrizo.

21:30 U-17 Femenino: 1er. Puesto: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Jorge Alarcón, Axel Catalán y Marcia Carrizo.

MIERCOLES 24

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Semifinal)

19:00 U-13: Comisión Actividades Infantiles vs Gimnasia y Esgrima "Verde". Arbitros: Axel Catalán y Rodrigo Alvarez.

20:30 U-13: La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.

En el Socios Fundadores – Playoff (Juego 3).

21:30 U-21: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Facundo Iza. CT: Juan Carlos Pérez.