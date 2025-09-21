Ganó La Fede; perdieron Náutico y Petroquímica

Se jugó la 3ª fecha de la Zona Patagónica Sur del Torneo Prefederal, donde el gran ganador del fin de semana fue Huracán de Trelew.

La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia ganó este domingo en el marco de la 3ª fecha de la Zona Patagónica Sur del Torneo Prefederal de Básquet.

Por su parte, los otros dos equipos de la ACRB, Petroquímica y Náutico Rada Tilly cayeron en sus respectivas presentaciones.

En ese contexto, La Fede le ganó muy bien a Hispano Americano de Río Gallegos por 90-77, y de ese modo se recuperó de la derrota que sufrió el sábado ante Huracán de Trelew, quien fue el gran ganador del fin de semana.

Luis Alderete con 27 puntos y Catriel Aredes con 26, lideraron la ofensiva del elenco que dirige Emiliano Barbosa.

También fue productivo lo del pivote Ezequiel Bidondo, autor de 17 tantos. Por el lado del elenco santacruceño que retorna sin triunfos, su mejor vía de gol resultó Damián Fernández, autor de 26 unidades.

Por su parte, Petroquímica volvió a la derrota al caer de local ante Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por 76 a 35.

Bruno Marani lideró el ataque del conjunto visitante con 27 puntos, mientras que Emiliano Sombra aportó 21 tantos.

Por el lado del elenco de Kilómetro 8, Germán Azcurra y Lázaro Rivas, ambos con 9 tantos, fueron los goleadores de su equipo.

Mientras que Náutico Rada Tilly, que venía de dos victorias al hilo, no pudo cerrar lo que hubiera sido un fin de semana ideal.

Este domingo cayó de local ante Huracán de Trelew por un ajustado 68-64. En el equipo del Valle chubutense se destacaron Francisco Torres con 18 tantos y Matías Rosas con 17.

En el “Aurinegro”, mientras tanto, que tuvo la vuelta del escolta Alejandro Ivetich, los mejores fueron Diego Romero con 13 tantos -14 rebotes y una tapa- y Tomás Musotto, autor también de 13 rantos y 8 recobres.

De esa manera, se cerró el fin de semana con estas primeras tres fechas del Torneo Preferal, donde Huracán se vuelve a Trelew invicto, ya que ganó en sus tres presentaciones.

Panorama – 3ª fecha

DOMINGO 21

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

- La Fede Deportiva 90 / Hispano Americano 77.

En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8

- Petroquímica 35 / Ferrocarril Patagónico 76.

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 64 / Huracán 68.