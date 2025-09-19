Gimnasia vuelve de Chile tras una gira ideal

Este viernes, se impuso ante ABA Ancud por 94-81 y de esa manera regresa con dos triunfos a Comodoro Rivadavia.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó este viernes a ABA Ancud de la Isla de Chiloé por 94-81 en el segundo y último amistoso de preparación, con miras al inicio de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio 21 de Abril de Puerto Aysén, fue arbitrado por Andrés Morales, Samuel Romero y Matías Stone, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 15-16, 36-39 y 59-71, los tres para el conjunto argentino.

Tal como se preveía fue un partido totalmente distinto al primer amistoso, donde Gimnasia se había impuesto y por paliza: 89-40.

En ese segundo encuentro internacional, el local pudo contar con dos jugadores que no habían sido de la partida hace dos noches.

Uno fue el base Patricio Arroyo Varela, mientras que el otro su pivote titular Anthony Peacock.

Gimnasia, mientras tanto, arrancó el juego con una formación diferente en todos sus puestos.

En la base estuvo el chileno Sebastián Carrasco, el ayuda fue Marcos Chacón, el alero Martiniano Dato, el ala pivote Anyelo Cisneros y el pivote Víctor Andrade Toyo.

Mientras que el conjunto trasandino arrancó con Arroyo, Nahuel Martínez, Héctor Gómez, Ryle Owens y Peacock.

La historia fue totalmente distinta porque el primer cuarto, Gimnasia lo ganó por uno (15-16), mientras que en el segundo, se fue a los vestuarios tres puntos arriba (36-39).

Recién en el tercer cuarto, Gimnasia pudo despegarse con un juego más fluido. La bola empezó a entrar de tres puntos y así la visita empezaba a alejarse lentamente en el marcador.

En el último cuarto, el “Verde” siguió jugando a presión, recuperando balones que terminaban en canastas.

Así, Gimnasia se quedó con la victoria y se vuelve a Comodoro Rivadavia con dos amistosos que le sirvieron y mucho de preparación con miras al 3 de octubre, día en que recibirá a San Martín de Corrientes por el inicio de la Liga Nacional de Básquet.

El goleador de Gimnasia fue Víctor Andrade Toyo con 18 puntos, mientras que también se destacaron Emiliano Toretta con 17 tantos, Sebastián Carrasco con 12 unidades y Anyelo Cisneros con 10.

Por el lado del conjunto chileno, el mejor fue Peacock, goleador del juego con 24 puntos, mientras que Martínez aportó 16 unidades.

………………..

Sínteis

ABA Ancud 81 / Gimnasia 94

ABA Ancud (15+21+23+22): Patricio Arroyo 3, Nahuel Martínez 16, Héctor Gómez 7, Ryle Owens 14 y Anthony Peacock 24 (fi); Tomás Alvarez 3, Juan Fontena 6, Agustín López 0, Piero Vega 2, Branco Coro 0 y Renato Vera 6. DT: Sebastián Figueredo.

Gimnasia (16+23+32+23): Sebastián Carrasco 12, Marcos Chacón 8, Martiniano Dato 7, Anyelo Cisneros 10 y Víctor Andrade Toyo 18 (fi); Federico Grun 12, Emiliano Toretta 17, Mauro Cosolito 2, Carlos Rivero 3 y Juan Cárdenas 5. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 15-16, 36-39 y 59-71.

Arbitros: Andrés Morales, Samuel Romero y Matías Stone.

Estadio: 21 de Abril (Puerto Aysén).

Foto: Prensa Gimnasia.