Náutico sumó su segundo éxito en el Prefederal y ganó "Petro"

Se disputó este sábado la segunda fecha de la Zona Patagónica Sur del torneo Prefederal de básquet, de la rama masculina, con victoria de Náutico Rada Tilly -segunda seguida-, triunfo de Petroquímica y derrota de la La Fede Deportiva, ambos de Comodoro Rivadavia.
En ese contexto, Náutico superó de local a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por 61-57 y de esa manera logró su segundo triunfo en fila.
En el “Aurinegro”, el pivote Diego Romero, resultó la figura del juego con 13 puntos, 15 rebotes, 2 tapas y 2 asistencias. También fueron importantes los aportes de Yamil Jasín (14 tantos) y de Tomás Musotto, autor de 11 unidades, con 7 rebotes tomados.
Por el lado del conjunto madrynense, se destacaron Tomás Martín (15 puntos) y Bruno Marani (11 tantos y 9 rebotes).
Por su parte, La Fede no pudo con Huracán de Trelew con quien cayó en su gimnasio “Diego Simón” por 80-74.
En el elenco valletano, su mejor vía de gol resultó Francisco Torres, goleador del partido con 24 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias, aunque tuvo 7 pérdidas. El otro jugador clave fue Matías Rosas (14 tantos y 6 rebotes), mientras que Facundo Jeréz también fue fundamental (13 unidades, 8 rebotes y 4 pases gol).
Por el lado del “Bordó”, sus mejores hombres en ofensiva fueron Luis Alderete (23 puntos, 4 rebotes, 4 pérdidas, 4 recuperos y una tapa), y Catriel Aredes (22 tantos, 4 asistencias; 3 rebotes, 3 pérdidas y un recupero).
Mientras que en el gimnasio Cemento Comodoro, Petroquímica le ganó en suplementario a Hispano Americano de Río Gallegos por 87 a 86 -habían igualado en 77-, y de ese modo, logró su primer éxito en la competencia.
El elenco de Kilómetro 8 se quedó con la ajustada victoria, merced a los aportes Joaquín De la Torre -autor del doble de la victoria- (19 tantos, 3 rebotes, 2 asistencias, 3 recuperos y 6 pérdidas) y de Germán Azcurra (19 puntos, 5 rebotes, 4 recuperos, y también tuvo 6 pérdidas)
Además, Jasiel Antún marcó 15 puntos, tuvo 5 rebotes y dio 2 pases gol, mientras que Bruno Leonori aportó 11 unidades, con 6 rebotes, 4 asistencias y una tapa.
En el elenco de la capital santacruceña, el mejor jugador del partido fue Damián Fernández, goleador del encuentro con 33 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 3 recuperos, una tapa, además de tres pérdidas. Y luego lo siguió Joel Almonacid -quien con un triple en el final forzó al tiempo extra- con 15 puntos, 3 asistencias y 2 recuperos.
Este domingo se jugará la tercera fecha. Desde las 16, La Fede Deportiva recibirá a Hispano, en el mismo horario, Petroquímica se medirá con Ferro y desde las 18, Náutico buscará cerrar un fin de semana soñado ante Huracán.
Panorama – 2ª fecha
SABADO 20
En Náutico Rada Tilly
- Náutico Rada Tilly 61 / Ferrocaril Patagónico 57.
En el gimnasio Diego Simón - Km 3
- La Fede Deportiva 74 / Huracán 80.
En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8
- Petroquímica 87 / Hispano Americano 86.
Programa
DOMINGO 21
En el gimnasio Diego Simón - Km 3
16:00 La Fede Deportiva vs Hispano Americano.
En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8
16:00 Petroquímica vs Ferrocarril Patagónico.
En Náutico Rada Tilly
18:00 Náutico Rada Tilly vs Huracán.