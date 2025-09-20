El “Bordó” aplastó a Ferro 100-60, el “Aurinegro” superó 88-82 a Hispano y el “Verdolaga” cayó ante Huracán 73-64 por el inicio del Torneo Prefederal.

La Fede y Náutico debutaron con victorias; perdió Petroquímica

La Fede Deportiva y Náutico Rada Tilly debutaron este viernes con triunfos en la Zona Patagonia Sur del Torneo Prederal de básquet de la rama masculina. El que perdió fue Petroquímica.

En el gimnasio “Diego Simón” de barrio General Mosconi, La Fede logró un amplio triunfo de 100-60 sobre Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn.

En el ‘’Bordó” sobresalió Catriel Aredes, goleador del juego con 29 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos. El otro que destacó fue Luis Alderete con 26 tantos, 3 rebotes y 3 pases gol. Mientras que Luis Ferreyra marcó 15 tantos y repartió 4 asistencias. Los dos “grandotes” del local también tuvieron importante participación. Ezequiel Bidondo colaboró con 11 tantos y 10 recobres, mientras que David Fric sumó 9 unidades, con 10 rebotes y 2 tapas.

En los madrynenses, los mejores fueron Emiliano Sombra (12 puntos, 6 rebotes y una tapa), Tomás Martín (12 tantos, 4 rebotes, 3 recuperos y 2 asistencias), y Bruno Marani (11 unidades, 4 rebotes y una tapa).

Mientras tanto, Náutico Rada Tilly, se hizo fuerte en su cancha y le ganó a Hispano Americano de Río Gallegos por 88-82.

En el “Aurinegro” brilló el juvenil Mirko Hadzik (22 tantos, 6 rebotes y una tapa), mientras que también fueron clave los aportes de Yamil Jasín (17 puntos, 3 asistencias, 2 recuperos y una tapa) y de Nicolás Rocha (14 unidades y 8 rebotes).

Además, el pivote Diego Romero bajó 9 rebotes, metió una tapa, con 2 tantos anotados.

Por el lado del elenco de la capital santacruceña, se destacaron Agustín Acosta (17 puntos), Leonardo Da Silva (16 tantos y 7 rebotes), y Valentino Tagliotti (13 unidades y una tapa).

El que no pudo ganar fue Petroquímica que cayó de local en su gimnasio “Cemento Comodoro” ante Huracán de Trelew por 73-64.

En el conjunto valletano, la rompió Matías Rosas, goleador del juego con 29 puntos, 12 rebotes y 2 tapas, siendo el mejor jugador del encuentro. Mientras que en el elenco de Kilómetro 8, Germán Azcurra aportó 14 puntos, Sebastián Sosa marcó 13 tantos, con 9 rebotes y 4 asistencias, y Osvaldo De Souza colaboró con 12 unidades, 3 rebotes y una tapa.

Este sábado, mientras tanto, desde las 21, se jugará la segunda fecha. La Fede recibirá a Huracán, Náutico hará lo propio ante Ferro, mientras que “Petro” irá por la recuperación cuando se enfrente en su cancha ante Hispano.

......................

Panorama de la 1ª fecha

VIERNES 19

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

- La Fede Deportiva 100 / Ferrocarril Patagónico 60.

En el Cemento Comodoro - Km 8

- Petroquímica 64 / Huracán 73.

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 88 / Hispano Americano 82.

Programa

SABADO 20

En Náutico Rada Tilly

21:00 Náutico Rada Tilly vs Ferrocaril Patagónico.

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

21:00 La Fede Deportiva vs Huracán.

En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8

21:00 Petroquímica vs Hispano Americano.

DOMINGO 21

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

16:00 La Fede Deportiva vs Hispano Americano.

En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8

16:00 Petroquímica vs Ferrocarril Patagónico.

En Náutico Rada Tilly

18:00 Náutico Rada Tilly vs Huracán.

Foto: Basquet Nautico Rada Tilly.