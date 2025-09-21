Argentina finalizó entre los ocho mejores del Mundial U23 de 3x3

La Selección masculina perdió 21-19 frente a Lituania y se despidió del certamen en cuartos de final. Santino Mazzucchelli fue el máximo anotador con 9 puntos.

La aventura mundialista llegó a su fin, pero no sin dejar una gran muestra de carácter. En un cruce parejo de principio a fin, Argentina cayó por 21 a 19 frente a Lituania, uno de los candidatos al título, y cerró su participación en el Mundial U23 entre los ocho mejores equipos del planeta.

El equipo nacional luchó cada posesión y nunca bajó los brazos. Santino Mazzucchelli volvió a destacarse con 9 puntos, mientras que Juan Cruz Frontera aportó 5, Alejo Maggi sumó 4 y Martín Elías Molina Flores completó con 2 unidades. La dinámica lituana y su experiencia como conjunto terminaron marcando la diferencia en el cierre.

Más allá de la derrota, el camino deja un saldo altamente positivo. El equipo dirigido por Luciano Santín mostró solidez, paridad en el goleo y un crecimiento sostenido que lo llevó a competir de igual a igual contra las potencias de la disciplina.

Argentina se despide con récord de 3-2 y el orgullo intacto, demostrando que el 3x3 nacional sigue en pleno crecimiento.