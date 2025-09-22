Se enfrentan este lunes desde las 21:30 en el gimnasio Diego Simón por el segundo partido de la final del torneo Apertura de básquet.

La Fede va por el título en U21 y Gimnasia quiere tercer juego

La Fede Deportiva recibirá este lunes a Gimnasia y Esgrima por el segundo punto de la serie final de la categoría U21 del torneo Apertura de básquet.

El partido, que se jugará en el gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi, tendrá el arbitraje de Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Axel Catalán. Agustina Hernández oficiará de comisionada técnica.

En el primer partido jugado en el Socios Fundadores, fue victoria del “Bordó” que se impuso por 73-63.

En La Fede se destacaron Alejo Fernández, goleador del partido con 24 puntos. Y el pivote Juan Ignacio Cárdenas (17 tantos). Mientras que Joaquín Quisle aportó 11 unidades.

Por el lado del “Verde”, Valentín Monzón fue el mejor con 13 puntos; Ciro Melo aportó 11 tantos, mientras que los mellizos Santacroce se combinaron con 10 tantos.

Cabe destacar que para este segundo juego, Gimnasia podrá contar seguramente con Valentino Ayala y José Ignacio Copesky, quienes se ausentaron en la primera final por encontrarse de gira en Chile con el plantel “mens sana” de la Liga Nacional.

Programa

LUNES 22

En el gimnasio Diego Simón – Playoff (Juego 2)

21:30 U-21: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Axel Catalán. CT: Agustina Hernández

MARTES 23

En el gimnasio “Auxiliar Socios Fundadores” Final Four (Final).

20:00 U-17: 3er. Puesto: La Fede Deportiva "Blanco" vs Náutico Rada Tilly "Negro".

21:30 U–17: 1er. Puesto: Gimnasia y Esgrima "Verde" vs La Fede Deportiva "Bordó".

En el gimnasio Diego Simón - Final Four (Final)

20:00 U-17 Femenino: 3er. Puesto: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica.

21:30 U-17 Femenino: 1er. Puesto: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly "Amarillo".

MIERCOLES 24

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Semifinal)

19:00 U-13: Comisión Actividades Infantiles vs Gimnasia y Esgrima "Verde".

20:30 U-13: La Fede Deportiva "Bordó" vs Náutico Rada Tilly "Negro".

En el Socios Fundadores – Playoff (Juego 3).

21:30 U-21: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva.