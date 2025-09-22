Estudiantes ganó y se prende en la Zona A

Derrotó 1-0 a Defensa y Justicia por la novena fecha del torneo Clausura. El gol lo marcó Rafael Delgado en contra.

Estudiantes de La Plata, que jugó con un equipo alternativo, le ganó este lunes de local por 1-0 a Defensa y Justicia y se prende en la Zona A del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido de la 9ª fecha, que se jugó en el estadio UNO, tuvo el arbitraje de Sebastián Martínez, y el gol del encuentro fue marcado por Rafael Delgado, aunque lo terminó festejando el delantero Lucas Alario.

Los primeros minutos se desarrollaron con total paridad en el terreno de juego. Más allá de que el “Halcón” de Florencio Varela dominaba la posesión de la pelota, no podía penetrar a la defensa del “Pincha”. No obstante, la visita concretó la primera llegada de peligro en el partido.

A los 12 minutos, el elenco dirigido por Mariano Soso aprovechó que el cuadro local quedó mal parado en la defensa y Juan Gutiérrez encaró en soledad hacia el arco desde el círculo central.

Sin embargo, el arquero Fabricio Iacovich se lució con una enorme atajada tras quedar mano a mano con el atacante. Un par de jugadas después, Defensa volvió a inquietar el arco de Estudiantes, pero volvió a destacarse el arquero de 23 años.

No obstante, ninguno de los dos equipos podía imponer las condiciones de juego. La primera ocasión de gol para el cuadro de Eduardo Domínguez llegó a los 31 minutos del partido con un centro que logró conectar Lucas Alario, aunque Enrique Bologna lo detuvo fácilmente. Minutos más tarde, nuevamente en el segundo piso de la cancha, Máximo Desábato, hijo del histórico defensor Leandro “El Chavo” Desábato, ganó de cabeza en el área de la visita, pero el experimentado arquero atajó el remate.

Desde entonces, los últimos compases del primer tiempo transcurrieron con un ritmo notablemente más vertiginoso, con ambos equipos pisando el área rival y generando trabajo para los arqueros. Pese a esto, el marcador se mantuvo en cero al cierre de la primera etapa.

En el segundo tiempo, los de Eduardo Domínguez lograron abrir el marcador gracias a una triangulación letal que interpretaron Román Gómez, Fabricio Pérez y Lucas Alario. El pase en profundidad, previo al centro preciso a la cabeza del “Pipa” fue clave para desarticular a la última línea del “Halcón”. Y la mala fortuna de Rafael Delgado completó la escena que hizo delirar al público local.

Con ese resultado, el “Pincha” llegó a los 15 puntos y se ubica a uno de líder Unión de Santa Fe, mientras que el “Halcón”, quedó en el séptimo escalón con 12 unidades.

En la próxima fecha, Estudiantes visitará a Newell’s Old Boys, mientras que Defensa recibirá a Boca Juniors.