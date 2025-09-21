Independiente y San Lorenzo se repartieron puntos en Avellaneda

Igualaron 1-1 en el marco de la 9ª fecha del torneo Clausura. Facundo Guilli puso en ventaja al “Ciclón” y Nicolás Tripichio, en contra, igualó para el “Rojo”.

Independiente, que espera por la firma de Gustavo Quinteros como su nuevo DT, y San Lorenzo igualaron este domingo 1-1 en un clásico correspondiente a la novena fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, tuvo el arbitraje de Sebastián Zunini. Facundo Guilli, a los 37’ de la primera etapa, abrió el marcador para el cuadro visitante. Nicolás Tripichio, en contra, a los 23’ del segundo tiempo, igualó para el “Rojo”.

La primera etapa comenzó muy trabada, sin ocasiones claras, pero San Lorenzo generó mejores acercamientos y se notó mejor plantado. De hecho se adelantó a los 37', con un contragolpe en el que abrió el marcador con un notable control y mejor definición de Facundo Gulli ante Rodrigo Rey, arquero de Independiente.

En el complemento salió mucho más decidido Independiente y, pese a que no pateó al arco, encontró el empate. Es que, mediante un córner, Nicolas Tripichio conectó de cabeza y anotó, pero en contra para San Lorenzo. Desde entonces recuperó terreno perdido el “Ciclón”, aunque el “Rojo” no se dejó lastimar.

Con este resultado, Independiente quedó 15.°, último, de la Zona B con 4 puntos, y en la próxima fecha visitará a Racing en otro clásico. San Lorenzo, por su parte, marcha 5.° del grupo sumando 13 unidades, y recibirá a Godoy Cruz de Mendoza por la décima jornada.