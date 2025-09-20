Sarmiento bajó a Barracas Central

Con gol de Carlos Villalba triunfó de visitante por 1-0 en el marco de la novena fecha del torneo Clausura.

Sarmiento de Junín obtuvo este sábado un gran triunfo de visitante por 1-0 ante Barracas Central en el marco de la novena fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que correspondió al interzonal, se disputó en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

En el primer tiempo se adelantó el “Verde” juninense. Apenas pasados los veinte minutos, Alex Vigo asistió a Carlos Villalba en la apertura del marcador y, pese a que Barracas Central buscó emparejar, sin notables ocasiones se fueron al entretiempo.

A lo largo de todo el complemento se dividió el juego y no hubo casi merecimientos, pero Barracas Central lo empató en tiempo añadido gracias al cabezazo de Nicolás Demartini ante el centro de Facundo Mater. Para la fortuna de Sarmiento, el tanteador partió de posición adelantada y el empate fue invalidado.

Con ese resultado, el “Guapo” se bajó de la cima en la zona “A” y quedó con 15 puntos, mientras que Sarmiento, quedó en el sexto lugar del grupo “B” con 12 unidades.

En la próxima fecha, Barracas Central recibirá a Belgrano de Córdoba, mientras que el elenco de Junín, visitará en Córdoba a Talleres.