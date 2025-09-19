Vélez puso suplentes en San Juan y también ganó

Se impuso por 2-1 ante San Martín con goles de Lanzini y Godoy. Puch marcó para el elenco sanjuanino.

Vélez Sarsfield obtuvo este viernes un buen triunfo como visitante ante San Martín de San Juan, en el arranque de la novena fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Una formación alternativa del “Fortín” logró el triunfo, justo antes del trascendental duelo por Libertadores ante Racing Club.

La visita se puso en ventaja rápidamente, gracias a Manuel Lanzini. El ex River recibió en el área de espaldas y en un movimiento muy ágil y rápido remató de media vuelta con muchísima potencia para anotar el 1-0, en el minuto 10 de partido.

Vélez volvió a pegar en el momento justo, en el primer minuto del complemento. Dilan Godoy se juntó con Lanzini, armaron una pared en velocidad y el joven de 19 años remató con potencia para superar la resistencia del arquero Borgogno para anotar el 2-0, informó la página de ESPN.

El local no bajó los brazos y llegó al descuento en el minuto 59 de partido. Un córner desde la izquierda ejecutado por Iacobellis encontró a Maestro Puch muy solo y cabeceó sin resistencia para el 2-1 parcial.

En el cierre del partido se dio una jugada polémica, con Aarón Quirós, quien fue muy fuerte con las dos suelas hacia adelante y golpeó a Jaurena, quién saltó para evitar el mayor daño. El VAR le recomendó al árbitro que revise la acción y determinó la roja directa.

Con el triunfo, el equipo de Guillermo Barros Schelotto suma puntos importantes en la zona B, bien metido en puestos de clasificación. San Martín se mantiene en lo más bajo y último en la tabla de los promedios.

Vélez ya se prepara para lo que será una verdadera final ante Racing por la vuelta de cuartos de la Copa Libertadores, que se jugará este martes, desde las 19 horas en Avellaneda, donde deberá remontar un 0-1 si quiere avanzar a semis.